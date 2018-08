KARIUS AL BESIKTAS

20/08/2018

Loris Karius lascia il Liverpool. Il portiere tedesco, protagonista in negativo con due gravi errori nella finale di Champions League persa a Maggio contro il Real Madrid, sta per essere ceduto in prestito al Besiktas. Secondo l'emmitente turca NTV, l'accordo sarebbe per un prestito oneroso per 2 anni a 2 milioni di euro. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità, secondo il quotidiano Hurriyet Karius percepirà un ingaggio di 1.4 milioni di euro. Il Besiktas era alla ricerca di un portiere di livello internazionale dopo la cessione del portiere spagnolo Fabri al Fulham.