Witsel, super offerta dalla Cina: Juve all'angolo

30 dicembre 2016

Allarme rosso in casa Juve. Axel Witsel è finito nel mirino dello Shanghai Sipg di Villas-Boas, che ha messo sul piatto un mega ingaggio di 18 mln più 2 di bonus a stagione per 4 anni . Ad avvertire i bianconeri sarebbe stato proprio il centrocampista belga, intenzionato ad alzare le sue pretese per trasferirsi a Torino. Dal punto di vista economico, del resto, la proposta cinese è molto allettante e Witsel sarebbe tentato. A meno che la Juve non riveda al rialzo la sua offerta.

Per Marotta, dunque, spunta un nuovo ostacolo per arrivare a Witsel. Oltre al braccio di ferro con lo Zenit, che per liberare il giocatore a gennaio vuole almeno 6 milioni di euro, nelle ultime ore nella trattativa si è inserito anche lo Shanghai Sipg. Un'azione di disturbo importante, portata avanti a suon di milioni.



Nel dettaglio, si parla di 72 milioni di euro più bonus per quattro anni. Una cifra certamente impareggiabile per i bianconeri, che a questo punto per convincere il belga ad accettare il trasferimento a Torino dovranno valutare attentamente le mosse da fare. Dopo gli ultimi risvolti, l'impressione è che Marotta sia con le spalle al muro e non nutra più grande ottimismo sulla buona riuscita della trattativa con lo Zenit. Molto, infatti, dipenderà dalla volontà del centrocampista. La Juve o i soldi dello Shanghai Sigp? L'affare Witsel sembra giunto alla svolta finale.