Schick, la Juve si fa... bella

25 aprile 2017

Il gol fantastico contro il Crotone ha definitivamente consacrato Patrick Schick. L'attaccante classe 1996 della Sampdoria è ormai richiestissimo dalle big sul mercato. Nelle ultime ore si è mossa anche la Juventus: a Torino Marotta sta studiando l'assalto per battere la concorrenza del Napoli, la squadra che lo segue da più tempo. Inter e Milan, invece, sembrano essere alla finestra.



Il ceco, con i suoi 12 gol stagionali (10 in campionato e due in Coppa Italia), ha stregato i bianconeri che non vogliono lasciarselo scappare. La valutazione del cartellino è già andata alle stelle: si parla di 40 milioni di euro. La Sampdoria, per tutelarsi, è al lavoro per blindarlo con il rinnovo fino al 2022 e l'innalzamento della clausola da 25 a 42 milioni. In ogni caso ricchissima plusvalenza per il club di Ferrero che per averlo in estate ha sborsato solo 4,5 milioni allo Sparta Praga.



Il piano della Juve è quello di prenderlo subito per poi lasciarlo ancora un anno a Genova in prestito. I blucerchiati, in cambio, avrebbero chiesto anche il prestito biennale di Bentancur, centrocampista appena acquistato da Marotta dal Boca Juniors. L'obiettivo è quello di evitare un'asta sanguinosa e anticipare la concorrenza che è alle prese con altre questioni. Il Napoli è in agguato e sta aspettando di capire il futuro di Mertens. Anche l'Inter, che in passato ha già parlato con la Samp, è alla finestra visto che Pioli non sarà l'allenatore della prossima stagione.