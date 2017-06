Schick alla Juve: "Penso che entro sabato si può trovare l'accordo"

5 giugno 2017

Ai microfoni di isport.blesk.cz, Patrick Schick ammette di essere a un passo dalla Juventus. "Non posso dire niente, tutto è in fase di negoziazione - ha spiegato l'attaccante della Sampdoria -. Juventus? È possibile che ci sia un accordo prima del match con la Norvegia (sabato, ndr), ma è difficile da dire, ci sono ancora altre opzioni. Non so ancora nulla di definitivo, però...". E poi: "A chi mi ispiro? Mi piace tanto Ibrahimovic"

"Ho vent'anni - ha aggiunto l'attaccante ceco - e credo di poter migliorare ancora da qui in avanti, vedremo. Cerco di essere sempre me stesso, voglio migliorarmi continuamente. Quando mi sono trasferito alla Sampdoria l'ho fatto con la voglia di dimostrare il mio valore, e voglio andare avanti. Mi sono trovato bene fin dall'inizio e sono contento che siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi, e' stato bellissimo".



Ma Schick a parte, Marotta e Peratici stanno lavorando anche su altri fronti. Se per l'attacco continuano ad essere monitorati Douglas COsta e Di Maria, per la porta la situazione Szczesny è ormai definita: per ilportiere polacco, di ritorno all'Arsenal dopo il prestito alla Roma, è stata trovata l’intesa con i Gunners sulla base di 14 milioni più 2 di bonus. Per il giocatore un contratto di 4 anni a 4 milioni a stagione.