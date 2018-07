Ronaldo alla Juve: bianconeri pronti al rilancio, ma il Real aspetta l'ammissione di Cristiano

07/07/2018

Cristiano Ronaldo alla Juventus, siamo agli sgoccioli. Non è ufficiale, ma diversi indizi fanno pensare al lieto fine. I tempi si stanno allungando, ma solo per motivi tecnici e l'ottimismo resta. La trattativa, infatti, non sembra essere in pericolo. Il Real prova ad alzare il prezzo, ma aspetta l'ammissione di voler partire da parte di CR7 (in vacanza in Grecia) per dare il via libera. La Juve è pronta anche ad aumentare l'offerta.

JUVE SU WEIBO: GIALLO SOCIAL SU ANNUNCIO DI RONALDO

"#finoAllaFine #7luglio, parliamo di numeri 7. Tra i numeri 7 della zebra degli ultimi 20 anni quale ti piace di più?". Questo post con video allegato, apparso sul profilo ufficiale della Juventus su Weibo, principale social network cinese, ha scatenato i tifosi bianconeri che lo hanno letto come un annuncio anticipato dell'approdo di Cristiano Ronaldo alla corte della Vecchia Signora. Nel video, infatti, ci sono i sei giocatori che hanno indossato la maglia dal 1995, ma manca il settimo che - ipotizzano i sostenitori bianconeri - potrebbe essere proprio CR7.



ESPLODE LA CR7 MANIA: A LINATE ATTENDONO IL PORTOGHESE, MA ARRIVA BORINI

Venerdì sera si sparge una voce: c'è allerta all'aeroporto di Milano Linate per l'arrivo di un calciatore molto importante da Ibiza a bordo di un volo privato. Tutti aspettano Cristiano Ronaldo, ma da quel volo atterra...Borini.



IL REAL VUOLE CHE SIA CR7 A DIRE ADDIO

Secondo le ultime ricostruzioni di Marca, il Real Madrid vorrebbe che sia Cristiano Ronaldo a prendersi le sue responsabilità sulla cessione alla Juventus. Florentino Perez vorrebbe un addio concordato, ma il giocatore - visti i 100 milioni di euro richiesti inizialmente - ritiene che sia il Real Madrid a volerlo cedere. Prendendo in considerazione il fatto che la clausola era di un miliardo di euro. La trattativa è in fase di stallo anche per questo. Le parti si verranno incontro?



JUVE DISPOSTA A SPENDERE PIU' DI 100 MILIONI

Cristiano Ronaldo "deve" vestire il bianconero. La Juve, ormai, a un passo dalla chiusura del "colpo del secolo", non vuole cedere a un passo dal traguardo ed è disposta a spendere anche più dei 100 milioni che il procuratore di CR7, Jorge Mendes, ha "pattutito" con il presidentissimo del Real Madrid, Florentino Perez. L'ad della Juve, Beppe Marotta, è pronto a spingersi fino a 120 milioni.



UNITED, TENTATIVO IN EXTREMIS: MA LA JUVE E' TROPPO AVANTI

Il Manchester United sta preparando un assalto in extremis a Ronaldo. Lo scrivono i quotidiani inglesi, spiegando che Mourinho ha chiesto uno sforzo alla proprietà del club per provare a convincere Perez a cedere il portoghese a loro. Una mossa disperata e quasi certamente senza possibilità di riuscita. La Juve ha già infatti l'accordo con Cr7 ed è troppo avanti nella trattativa rispetto alla concorrenza.



LA SNAI: CHIUSE LE SCOMMESSE SU CR7 IN BIANCONERO

Un altro segnale importante arriva dal mondo delle scommesse: la Snai, infatti, ha chiuso le giocate sull'approdo del portoghese a Torino. La quota negli ultimi giorni era drasticamente scesa da 10 a 1,30. Ora, però, si può scommettere sul primo gol di CR7 in bianconero.



SUL SITO DI CR7 SPUNTA LO STADIUM

CR7 non è solo un giocatore ma un marchio, l'attaccante portoghese ha anche una linea di intimo e proprio sul sito internet underwear ci sono due indizi di calciomercato molto pesanti: in apertura Cristiano Ronaldo che si appoggia a un muro bianconero, più in basso un banner pubblicitario che mostra lo Juventus Stadium. Come dire: il Pallone d'Oro si sente già lontano dal Real Madrid...



MARCA: SI PREPARA L'ADDIO A MADRID

A Madrid si lavora per l'addio di CR7. Il nocciolo della questione è puramente di immagine. Il Real vuole una dichiarazione del portoghese ai tifosi in cui comunichi la sua decisione.