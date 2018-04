Real Madrid: Zidane vuole Pogba

13 gennaio 2016

In Spagna sta per scatenarsi un milionario duello di mercato tra Real Madrid e Barcellona: al centro del contendere c'è Paul Pogba, che sarebbe diventato l'obiettivo numero uno di Zinedine Zidane in vista della prossima stagione. A riferirlo è il quotidiano As, secondo cui il tecnico francese ha scelto il centrocampista della Juventus come primo acquisto stellare della sua nuova avventura alla guida dei Merengues.