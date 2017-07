Psg, follie per Alex Sandro

7 luglio 2017

C'è un tesoretto da 100 milioni, un "rinforzo" alle casse bianconere in stile Pogba che però tocca questa volta due uomini della rosa di Allegri. Alex Sandro da una parte, Cuadrado dall'altra. Due gioiellini di cui la Juve non vuole e non vorrebbe privarsi ma per i quali si può fare resistenza fino a un certo punto. Questi i fatti: nemmeno un paio di settimane fa Alex Sandro era finito nel mirino del Chelsea di Antonio Conte. L'offerta ufficiale sul tavolo di Marotta non è mai arrivata, ma si è parlato, si parlava soprattutto in Inghilterra, di 68 milioni a disposizione del tecnico italiano per portarsi il brasiliano in Premier. Una cifra enorme che però la Juve avrebbe precocemente rispedito al mittente archiviando Alex Sandro alla voce incedibili.



Tutto giusto, per diversi motivi. Intanto perché non ci sono in circolazione molti esterni sinistri di grande qualità e, forse, nessuno della qualità di Alex Sandro. Quindi perché per il brasiliano poteva - e di fatto è accaduto - scatenarsi un'asta destinata a farne lievitare il prezzo. Infatti, a stretto giro di posta da un primo sondaggio targato Chelsea, è arrivata l'offerta del Psg, immediatamente salito a quota 70 milioni e pronto a (quasi) tutto per convincere la Juve a lasciarlo partire per Parigi.