Presidente Siviglia: "Non mi risulta N'Zonzi abbia accordi con la Juve"

12 giugno 2017

Si fa in salita la strada della Juve per arrivare a N'Zonzi, il rinforzo invocato da Allegri per dare fisicità al centrocampo bianconero. A Torino speravano in uno sconto da parte degli andalusi sulla clausola da 40 milioni, ma così non sarà. Lo ha detto apertamente il presidente Castro: "Voglio chiarire che i miei giocatori se ne andranno solo se verrà pagata la clausola rescissoria".



La Juve proverà a far leva sulla volontà del calciatore francese di origini congolesi con il quale c'è già l'accordo: pronto un contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Ma il Siviglia è bottega cara e difficilmente accetterà degli sconti.