Pogba, voglia di Juve: la foto con Cuadrado fa infuriare gli inglesi

24/10/2018

Segnali forti da Paul Pogba. Ancora più forti se possibile. Il francese campione del mondo ha voglia di Juve e non ha perso occasione per ricordarlo ai suoi vecchi compagni. Ha celebrato la serata di Old Trafford pubblicando uno scatto in cui si fa ritrarre insieme a Cuadrado (suo coequipier nella stagione 2015-16 in bianconero), ma testimoni oculari riferiscono di averlo visto fraternizzare a lungo con Chiellini, Bonucci e gli altri nello spogliatoio bianconero. Il rapporto con Mourinho è ai minimi termini e se il Manchester United non dovesse decidere di esonerare lo Special One a breve scadenza, il divorzio nel prossimo mese di gennaio sembra inevitabile.



A quel punto tutto passerà nelle mani della Juventus, che deve decidere se e come buttarsi in questo investimento. Venduto per 105 milioni di euro complessivi, Pogba non può essere riacquistato per la stessa cifra. Verosimilmente oggi ne vale circa 70-80. Operazione che va costruita bene, magari con un prestito con obbligo di riscatto e con la collaborazione dello stesso giocatore che dovrebbe ridursi abbastanza sensibilmente l'ingaggio, fissato attualmente in 16 milioni di euro. Di buono per la Juve c'è che al momento non esiste una vera concorrenza, nel senso che il Barcellona è vigile ma non così concentrato sul possibile affare. Con le nuove regole, Pogba potrebbe essere utilizzato in Champions League nella seconda fase e trasformarsi in un'arma letale per arrivare fino in fondo.