Occasione Ceballos: poco spazio al Real e la Juve ci ripensa

10 gennaio 2018

La Juve torna su Dani Ceballos, centrocampista 21enne del Real Madrid, uno dei giovani più talentuosi della Liga. I bianconeri si erano interessati al calciatore andaluso già l’estate scorsa quando dopo essersi messo in evidenza in campionato con la maglia del Betis Siviglia aveva impressionato all'Europeo Under 21 in Polonia. Al momento Ceballos non riesce a trovare spazio con Zidane, chiuso dai vari Kroos, Modric e Casemiro: finora, in totale, 14 presenze tra Liga, Champions, Coppa del Re e Supercoppa Spagnola per un minutaggio complessivo di 531 minuti, arricchiti da due gol i campionato.



La Juve ha così sondato il terreno con l'entourage del giocatore, pronta a ragionare con il Real sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'estate scorsa, Ceballos fu acquistato dal Betis per 17 milioni, firmando poi coi merengues un contratto di sei anni.