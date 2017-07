Neymar al Psg, Verratti non si muove e Dybala al Barcellona

21 luglio 2017

Neymar al Psg, Dybala al Barcellona con la rinuncia dei blaugrana a Verratti visto il fresco passaggio del regista azzurro nella scuderia Raiola. Questo lo scenario delineato oggi dal Mundodeportivo, quotidiano sportivo molto vicino al club catalano, e dall'Equipe. La conferma poche ore dopo dalla Francia. Secondo Le Parisien l'attaccante brasiliano avrebbe già accettato l'offerta da 42 milioni all'anno bonus compresi e avrebbe confidato ai compagni: "Vado al Psg". Con il club parigino pronto a pagare i 222 milioni per il brasiliano.



Uno scenario multimilionario che ha dei contorni sempre più chiari. Dalle indiscrezioni dei giorni scorsi si è passati infatti alle dichiarazioni di ieri di Emery ("Vogliamo i migliori al mondo per essere i migliori in assoluto - ha detto il tecnico del Psg - quindi puntiamo a Neymar, Sanchez e Mbappè") fino al timore concreto e forte di perdere il brasiliano che oggi catalizza l'attenzione di tutti i media spagnoli, con Radio Catalunya che arriva a dire che il brasiliano è al 95% un giocatore del Psg.



Il tutto mentre il Barcellona, causa Raiola, ha deciso di mollare definitivamente la presa per Verratti, considerando il passaggio dell'azzurro nella scuderia del manager 'poco amato' dalla dirigenza blaugrana (strascico dello scontro Ibrahimovic-Guardiola) un ostacolo insuperabile. Nessuna ipotesi di scambio (più conguaglio) dunque tra i due club ma anzi un cambio di rotta che da Parigi porta a Torino: se Neymar parte, l'erede è Dybala. Da un brasiliano a un argentino, l'erede di Messi insieme a Leo. La sola operazione, sostiene il Mundodeportivo, capace di rendere indolore l'addio di O' Ney.