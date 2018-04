Morata: "Vorrei rimanere tanti anni alla Juventus"

23 marzo 2016

Le voci di mercato attorno ad Alvaro Morata non si placano e in occasione dell'amichevole tra Spagna e Italia, l'attaccante ha parlato del suo futuro: "Ho già detto che alla Juventus sono felice - ha risposto Morata -, mi sento a casa. Gioco nel club più grande d'Italia e rimanere qui tanti anni sarebbe bellissimo" Nonostante questo sul giocatore pende la "recompra" del Real Madrid come ammesso in un'intervista : "La possibilità c'è".

Vista l'imminente sfida tra le Furie Rosse e la nostra Nazionale, a Morata è chiesto di svelare qualche segreto del calcio italiano. "In Italia mi sento come a casa, è incredibile l'affetto che la gente ha per la Juventus in tutta la nazione. Mi piace ogni aspetto di giocare qui. La scelta di mandarmi o meno in panchina dipende da Allegri, comanda lui e vuole il bene della squadra. Capisce tanto di calcio". Buffon è il portiere dei record e lo troverà da avversario: "E' uno dei portieri migliori della storia del calcio e una grande persona dentro e fuori dal campo. Voglio la sua maglia dell'Italia".



Intanto in Spagna si aspettano di più da lui, specialmente Del Bosque: "E' normale che essere qui porti con sé delle aspettative maggiori, è giusto che il ct si aspetti tanto da me".