Morata rivela: "Ronaldo alla Juve, io lo sapevo prima del Mondiale"

05/09/2018

Confessioni di mercato, un po' a sorpresa. Arrivano da Alvaro Morata che -si era detto a fine maggio, inizio giugno- avrebbe voluto tornare alla Juventus. Ma quel mezzo sogno di inizio estate svanì subito perché lo spagnolo -le parole di oggi sono le sue- già in questi giorni che anticipavano il Mondiale di Russia aveva saputo che la Juventus aveva acquistato (stava per farlo) Cristiano Ronaldo.



Racconta: "Pensavo che CR7 stesse per rinnovare con il Real Madrid, poi in estate, prima del Mondiale, ho parlato con un dirigente della Juventus e mi disse che stavano per comprarlo, quasi non ci credevo. Non so perché sia voluto andare via dai Blancos, avrà avuto i suoi buoni motivi, ma di certo è andato in un altro club spettacolare come la Juve, forse la vera favorita per la conquista della prossima Champions. Già tatticamente era una delle più forti, quando poi anche Cristiano inizierà a segnare a raffica diventerà pericolosissima".

Così il centravanti del Chelsea Alvaro Morata in un'intervista rilasciata al programma spagnolo El Larguero.