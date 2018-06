Milinkovic-Savic, la Juve insiste e alza l'offerta

9 giugno 2018

Prende tempo, Milinkovic-Savic . La decisione sul suo futuro, come da lui stesso annunciato, verrà presa al termine dei Mondiali in Russia . Una certezza: Sergej sta benissimo in biancoceleste, ma vuole la Champions per mostrare a tutto il mondo il proprio valore. La Juventus è in pressing e ha già presentato una prima offerta alla Lazio: Rugani + 70 milioni. Proposta respinta da Lotito, che valuta il suo calciatore 150 milioni . I bianconeri, quindi, stanno studiando un "piano b" per convincere il club bianconeleste.

Per anticipare la (temibilissima) concorrenza di Manchester United e Real Madrid, con il Psg sullo sfondo, la Juve sta pensando di lanciare un altro amo a Formello. Oltre a Rugani, nella trattativa con i biancocelesti possono entrare anche Pjaca (il procuratore del croato non ha chiuso del tutto alla possibile cessione) e Mandragora, centrocampista gradito a Simone Inzaghi che potrebbe rappresentare un'ottima alternativa a Lucas Leiva nel centrocampo biancoceleste.



In casa Juve, comunque, non si smette di sognare il ritorno di Pogba. La chiamata dell'amico Dybala è stata l'ultima mossa per tentare il francese, che però a Manchester ha un ingaggio fuori portata per i bianconeri (oltre i 10 milioni netti a stagione). Di sicuro, Max Allegri non farebbe lo schizzinoso: con uno tra Milinkovic e Pogba un ulteriore salto di qualità sarebbe garantito.