Milan, l'ultima maglia di Bonucci: la trattativa con la Juve continua

25/07/2018

Che possa essere l'ultima volta in maglia rossonera del difensore è un dubbio legittimo in un momento delicato della trattativa che è partita decisa salvo poi rallentare nella definizione di costi, dettagli, contropartite e via discorrendo. Il sorriso non manca a Bonucci, in posa come i compagni - e non potrebbe essere altrimenti - ma con la valigia semidisfatta sul letto in attesa, chissà, di un volo interno americano da Los Angeles a Philadelphia, dove la Juventus affronterà il Bayern Monaco in amichevole.



La voglia di cambiare di Bonucci non è un mistero, lo ha svelato anche Gattuso in più di un'occasione e sarà interessante capire se il tecnico rossonero lo schiererà dal primo minuto contro lo United, con l'inevitabile fascia di capitano. Sono cambiati i termini però: non più solo una trattativa per arrivare ad Higuain, ma il mirino spostato su Mattia Caldara con il Pipita sullo sfondo. L'intenzione del Milan è quella di proporre Bonucci e un conguaglio economico per la coppia Higuain-Caldara.



Complicato, ma non impossibile. Anche se difficilmente la questione si risolverà nel giro di poche ore come per il passaggio in rossonero dello stesso Bonucci.