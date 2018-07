Milan-Higuain, è il giorno della fumata bianca: LIVE Definito l'accordo con la Juve, adesso si attende l'ok definitivo del Pipita. Vicino anche lo scambio Bonucci-Caldara Facebook

31/07/2018

Dopo una trattativa che si è prolungata sino a notte fonda , Gonzalo Higuain si trova a un passo dal trasferirsi al Milan. Leonardo e il fratello-agente dell'attaccante argentino, Nicolas, hanno parlato per quattro ore alla presenza anche dei rispettivi avvocati. Segno che l'intesa è vicina. Già in giornata potrebbe esserci la fumata bianca per un accordo definito in tutti i dettagli. Il Pipita si trasferirà sulla sponda rossonera del Naviglio con la formula del prestito oneroso fissato a 18 milioni di euro più diritto di riscatto a 36/37. Diritto che con ogni probabilità verrà esercitato vista la somma, notevole, sborsata per un solo anno. Contento il Milan, che potrà così spalmare i costi nell'ambito del Fair play finanziario, contenta la Juve, che incassa circa 55 milioni di euro per un giocatore pagato 90 due estati fa. Certo, Higuain non è felicissimo di essere trattato come un prestito, ma verrà accontentato sul fronte dello stipendio, che non subirà una riduzione, e della durata del contratto, che dovrebbe essere fissata almeno sino al 2022 (alla Juve sarebbe scaduto nel 2020). Per il suo "sì" definitivo è solo questione di ore.



La chiave Higuain, poi, apre le porte per lo scambio tra Leonardo Bonucci e Mattia Caldara. In questo caso è il Milan ad aver vinto il braccio di ferro con la Juve, perché è riuscito a ottenere in cambio il giovane difensore ex Atalanta nonostante fosse il Diavolo a doversi liberare per primo del suo capitano desideroso di tornare a Torino. Uno scambio alla pari, senza cioè conguagli economici, valutato attorno ai 35/40 milioni di euro, che significa plusvalenza per entrambe le società. E qui la vittoria, almeno dal punto di vista economico, è doppia. Diciamo che Juve e Milan si sono dovute per forza venire incontro sul fronte Higuain e su quello Bonucci-Caldara per non rischiare di rimanere con un problema a testa in casa.



La cessione di Caldara, di fatto, blocca però quella di Daniele Rugani al Chelsea. I Blues si sono sempre mostrati più interessati a un difensore (compreso Caldara) che non a Higuain, ma adesso pare difficile che la Juve possa cedere a cuor leggero anche l'altro giovane centrale, perdendo così in un colpo solo due giocatori che erano considerati gli eredi della Bbc.

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

11:30 PREVISTO UN NUOVO INCONTRO JUVE-MILAN Juventus e Milan hanno in programma un nuovo incontro durante la giornata. Leonardo, Marotta e/o Paratici dovrebbero sancire la definizione dell'affare Higuain e definire lo scambio Bonucci-Caldara.

ORE 11: LEGALI AL LAVORO PER I DETTAGLI E' ripresa in mattinata la trattativa per portare Gonzalo Higuain al Milan. I legali delle parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli del trasferimento

