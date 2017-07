Milan-Bonucci: affare fatto!

13 luglio 2017

Dopo Biglia, acquisto numero nove della nuova era milanista, arriverà quindi Bonucci. Il Milan vorrebbe ufficializzare l'acquisto entro domani mattina, la Juve ha forse meno fretta ma tutto sommato resta dell'idea di chiudere l'affare e, in fondo, di passare oltre questi giorni a dir poco caldissimi.



Cosa succederà dopo non è semplicissimo capirlo. Non si sa, ad esempio, se Bonucci riuscirà a salire sull'areo che porterà il Milan in Cina (improbabile, ma non impossibile: potrebbe comunque raggiungere i compagni in seguito), ma arriverà a Milano a ore per mettere nero su bianco e vestire il rosso con il nero.



Alla notizia principale - Bonucci al Milan - da noi anticipata mercoledì all'ora di pranzo, si sono poi aggiunte altre indiscrezioni. Dalla volontà di Montella di consegnare all'ormai ex Juve la fascia di capitano fino al viaggio milanese di Martina Maccari, moglie del giocatore, per cercare casa. Per tornare sempre allo stesso punto, a una trattativa lampo che farà contenti tutti.



La Juve, che incasserà una quarantina di milioni da reinvestire su altri giocatori (probabilmente non un difensore: semmai potrebbe essere anticipato l'arrivo di Caldara dall'Atalanta. Il vero obiettivo è un top player in mezzo al campo ); il Milan, che inserirà in rosa un uomo di qualità e carisma; e Bonucci, ormai separato in casa con Allegri e attratto, forse, dall'idea di provare una nuova sfida, peraltro pagata molto bene (6 milioni e mezzo l'anno per quattro stagioni).



In fondo anche De Sciglio, destinato alla Juve e, ora, a un passo dal ritrovare Allegri. Lucci ha parlato con Marotta e Paratici e, poi, di nuovo con Fassone e Mirabelli. Era l'ultimo passo da fare per mettere a punto l'offerta giusta e chiudere la trattativa con una fumata bianca. Ha saggiamente detto che "bisogna aspettare". Ma l'attesa, ormai, è finita.