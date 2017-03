Mido: "Ero della Juve, poi la telefonata di Raiola..."

14 marzo 2017

Il retroscena è clamoroso, conferma l'abilità di Mino Raiola come procuratore e lascia un retrogusto amaro ai tifosi della Roma. Il racconto è di un egiziano che nella capitale ha deluso le attese l'attaccante Mido: "Giocavo nel Marsiglia, ma nel 2004 ricevo un'offerta dalla Juventus, mentre Ibrahimovic, mio ex compagno ai tempi dell'Ajax, ne riceve una dalla Roma. È tutto fatto, io vado in aeroporto pronto per prendere il primo aereo per Torino e sostenere le visite mediche, ma mi arriva una chiamata del mio procuratore Mino Raiola che mi dice di annullare il viaggio.