Mercato, la Juventus ha bloccato Andrè Gomes

24 aprile 2016

Uno dei segreti dei successi recenti della Juventus è stata la programmazione, come confermato dagli stessi dirigenti bianconeri. E l'estate 2016 non sembra fare eccezione: a poco più di una settimana dall'infortunio di Marchisio, la Juve ha bloccato André Gomes del Valencia. Il centrocampista 22enne, valutato 25-30 milioni, è un ottimo elemento in prospettiva ma servirà anche in attesa del rientro del "Principino".