Mercato Juventus: sondaggio per Hoewedes, piace Pereira per la fascia

24 agosto 2017

Siamo ancora ai sondaggi, va detto, e non è così scontato che i colloqui tra le società portino a un accordo in breve tempo. Ciò che è sicuro è che negli ultimi giorni disponibili di mercato Marotta e Paratici proveranno a consegnare ad Allegri un'alternativa in più ai centrali difensivi e sulla fascia sinistra, una volta capito che il rientro di Spinazzola dall'Atalanta è bloccato dai nerazzurri. Di conseguenza anche la posizione di Asamoah, ormai ai margini del progetto e che spinge per andare al Galatasaray, resta in standby in attesa di un sostituto di livello.



La dirigenza bianconera ha fatto un sondaggio con lo Schalke 04 per capire la possibilità di arrivare al difensore tedesco accostato anche all'Inter. Una trattativa difficile vista la posizione in squadre di Hoewedes e un campionato già iniziato, ma non impossibile da imbastire. Resta da capire se a titolo definitivo o in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un giocatore duttile nonostante la mole che può adattarsi benissimo a giocare anche da terzino destro permettendo ad Allegri di cambiare modulo in corsa.



Per la fascia sinistra, invece, il nome che sta rimbalzando dal Portogallo è quello di Ricardo Pereira del Porto in una nuova operazione tra le due società dopo quella per Alex Sandro. L'esterno sinistro è reduce dal prestito al Nizza e potrebbe vestire di bianconero liberando Asamoah.