Mercato Juventus, preso Orsolini: contratto di cinque anni

17 gennaio 2017

Altro colpo di mercato in prospettiva per la Juventus che si è assicurata Riccardo Orsolini, talento classe 1997 dell'Ascoli. La conferma è arrivata dall'agente del giocatore Donato Di Campli, al termine del summit a Milano tra le dirigenze delle due società. Ai marchigiani, 6,5 milioni di euro subito più 5 di bonus. Fissate per giovedì le visite mediche, ma Orsolini vestirà la maglia dell'Ascoli fino a fine stagione.