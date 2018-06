Mercato Juventus: il Valencia fa muro per Joao Cancelo

14/06/2018

Frenata per Joao Cancelo e Rugani può andare via. La Juventus sta studiando le mosse di mercato, ma se per il terzino portoghese la strada è in salita, il difensore è richiesto da Sarri nel caso il tecnico ex Napoli sbarcasse al Chelsea. L'incontro con i dirigenti del Valencia per il terzino ha prodotto una fumata grigia: i 40 milioni richiesti sono giudicati troppi, ma in futuro potrebbe abbassarsi il prezzo del cartellino.

Andiamo con ordine. Uno degli obiettivi principale della sessione estiva di mercato per la Juventus è quella di prendere un terzino destro offensivo, meglio se Joao Cancelo. La stagione trascorsa all'Inter, soprattutto nella seconda parte, e l'impossibilità dei nerazzurri di riscattarne il cartellino, hanno acceso la lampadina tra i dirigenti bianconeri che si sono incontrati con il Valencia per imbastire una trattativa. Alemany e Longoria, rispettivamente dg e direttore dell'area tecnica del club spagnolo, sono tornati in patria senza un accordo: la richiesta è di 40 milioni di euro e da lì, hanno fatto sapere, che non si smuoveranno. Per ora almeno. Il Valencia deve sistemare il bilancio e non è azzardato pensare che col passare del tempo la richiesta possa abbassarsi. La concorrenza per la Juventus non manca in ogni caso.



Se sul fronte entrate la questione è bloccata anche in attesa di Emre Can, in uscita potrebbe esserci Daniele Rugani. Il difensore bianconero non ha trovato lo spazio da titolare nell'ultima stagione, ma è legato sia al futuro di Benatia che al nuovo arrivo di Caldara. Piace a Sarri che lo vorrebbe con sé nella nuova avventura ed è proprio dal Chelsea che la Juventus si aspetta dei segnali. In primis sull'accordo o meno con il tecnico e di conseguenza per un'offerta per Rugani, valutato sui 40 milioni di euro.