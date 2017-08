Mercato Juve live: Marotta resta vigile Tiene ancora banco la situazione di Spinazzola, Asamoah non parte

31 agosto 2017

Tempo reale

OBIETTIVO DEL SOLE E' Ferdinando Del Sole l'obiettivo last minute della Juventus. I bianconeri pensano al futuro nell'ultimo giorno di mercato: e nel mirino è finito il centrocampista del Pescara, protagonista nell'inizio di stagione della squadra di Zeman. Il giocatore potrebbe essere bloccato e lasciato in prestito un anno in Abruzzo. Attese novità entro poche ore, col Milan che rimane sullo sfondo, molto interessato al giocatore.

PELLEGRI E SALCEDO NEL MIRINO Nell'ultimo giorno di mercato, Marotta resterà vigile sui colpi last minute per il presente e per il futuro. In particolare i bianconeri seguiranno con grande attenzione le situazioni dei gioiellini del Genoa Pellegri e Salcedo. Difficile però che nella trattativa possa essere inserito Sturaro.

SPINAZZOLA, ULTIMO TENTATIVO Nonostante le dichiarazioni di facciata, nell'ultimo giorno di mercato l'entourage di Spinazzola tenterà ancora una volta di convincere l'Atalanta a cambiare idea, lasciandolo andare alla Juve. Al momento la situazione sembra congelata e i margini di trattativa con la famiglia Percassi sembrano molto limitati, ma non è detto che qualcosa possa cambiare nelle ultime ore. Se la situazione dovesse cambiare in extremis, la Dea punterebbe forte su Laxalt. Ad ogni modo, per evitare di restare scoperti sulla sinistra, Marotta ha bloccato la partenza di Asamoah al Galatasaray.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X