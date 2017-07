Marchisio ufficializza Bernardeschi: "Benvenuto alla Juve"

22 luglio 2017

Federico Bernardeschi alla Juventus: l'affare è fatto e si sa. L'ufficialità arriverà lunedì dopo le visite mediche del fantasista. Nella giornata di venerdì l'accordo: alla Fiorentina 40 milioni di euro più il 10% di una futura rivendita. Per il giocatore un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione. A dare però l'ufficialità via social è stato Claudio Marchisio, che ha twitato questo messaggio per Bernardeschi: "Benvenuto alla Juve. Ti aspettiamo per iniziare insieme una nuova grande stagione".