Marchisio cuore Juve: "A volte le parole non servono"

23 agosto 2017

Marchisio , caso chiuso. Dopo le parole di Marotta , ci ha pensato il diretto interessato ad allontanare definitivamente le voci di mercato sul suo conto. Una presa di posizione netta e chiara, che non lascia spazio a interpretazioni. " A volte le parole non servono . #MC8 #FinoAllaFine #ForzaJuve #nodoubt #thankyou ", ha scritto il centrocampista sul suo profilo Instagram, pubblicando una sua foto con la maglia bianconera mentre batte con la mano sullo stemma della Juve.

Un gesto per ribadire il concetto e chiudere la questione. Marchisio pensa solo alla Juve. Niente Milan, niente Chelsea. Il Principino ha nel cuore solo la maglia bianconera. E per chiarire le sue intenzioni ha scelto di usare poche parole. Pochissime. Meglio affidarsi a una foto per esprimere l'attaccamento alla maglie della Juve. Al di là di qualsiasi voce di mercato e dei nuovi arrivi a Vinovo. Il Principino non si tocca. Lo ha detto Marotta e ora è lui a confermare tutto con qualche hashtag e una mano sul "cuore bianconero".