ManCity, Guardiola: "Pjanic non ci interessa"

24/07/2018

Alla vigilia dell'amichevole di lusso contro il Liverpool al MetLife Stadium di New York, Pep Guardiola mette fine alle voci di mercato che vorrebbero il suo Manchester City interessato a Miralem Pjanic: "Pjanic? E' un giocatore della Juventus e come tale a noi non interessa. E nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa. Vedremo negli ultimi giorni se prendere un giocatore o aspettare" ha spiegato il manager catalano.

Dopo le indiscrezioni dei media d'Oltremanica, sono arrivate anche le parole di Pep Guardiola che non possono che tranquillizzare i tifosi della Juventus.



Questo, però, non significa che Pjanic resterà sicuramente a Torino. Il giocatore gradirebbe un ritocco dell'ingaggio, forte anche dell'interesse di altri grandi club. In particolare il Chelsea di Sarri e anche il Barcellona. Il neo agente Fali Ramadani avrebbe ricevuto una proposta seria soprattutto dai Blues, ma al momento la Juve non intende sedersi al tavolo delle trattative per meno di 100 milioni di euro. Anche perché bisognerebbe trovare un sostituto all'altezza e a poco più di tre settimane dalla chiusura del mercato non è semplice. I nomi di Milinkovic-Savic e Rabiot, poi, stuzzicano, ma non rispondono ai requisiti richiesti da Allegri per quel ruolo.