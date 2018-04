Manchester City su Bonucci e Pogba: 100 milioni per la Juventus

13 marzo 2016

Pioggia di milioni di euro in arrivo per la Juventus. Il Manchester City è pronto ad offrire fino a 100 milioni di euro ai bianconeri per portare in Premier League due pedine di Allegri: Leonardo Bonucci, richiesto espressamente dal prossimo tecnico Pep Guardiola, e Paul Pogba. I media d'Oltremanica sono convinti e hanno snocciolato i dettagli delle operazioni: 30 milioni per il difensore e circa 70 milioni per il francese.