Lunedì niente festa allo Stadium per Ronaldo: salta lo show invocato dai tifosi per salutare CR7

12/07/2018

Nessuna festa speciale per Cristiano Ronaldo ma il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juve. E' quanto è emerso a margine della conferenza stampa di Cancelo. Salta così l'ipotesi dello show, lunedì sera all'Allianz Stadium, per celebrare lo sbarco di CR7. Il fuoriclasse portoghese è comunqe atteso a Torino a inizio settimana: visite mediche al J-Medical e poi l'incontro con i media per la prima conferenza da giocatore bianconero.