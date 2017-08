Lazio-Keita, guerra totale. Scritte contro il giocatore a Formello. E la Juve lo aspetta

13 agosto 2017

E' scontro totale tra la Lazio e Keita . Una frattura insanabile dopo l'esclusione dell'attaccante dalla sfida di Supercoppa contro la Juve per scelta tecnica secondo la versione del club e la smentita del giocatore su Twitter ("Ero pronto a giocare"). Fuori dal centro sportivo di Formello, scritte contro Keita e il suo procuratore. Ora la Juve è pronta ad approfittarne, cercando di convincere Lotito e fargli abbassare le pretese.

La trattativa tra Lazio e Juve - Keita vuole vestire bianconero e non ha valutato altre offerte - potrebbe sbloccarsi proprio a margine della sfida di Supercoppa, quando le due dirigenze si troveranno faccia a faccia. Le posizioni al momento restano invariate: la richiesta di Lotito è di 25 milioni più bonus, l'offerta dei bianconeri arriva al massimo a 20 bonus compresi. Perché l'attaccante senegalese è in scadenza di contratto con i biancocelesti e tra qualche mese può arrivare a zero. Il nuovo quadro potrebbe però accelerare le operazioni.