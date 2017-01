La Premier pensa... italiano: ora vuole anche Allegri

28 dicembre 2016

Il ko in Supercoppa ha alimentato i nuovi rumors riguardanti il possibile addio di Allegri alla Juve , nonostante il contratto in scadenza nel 2018. Per il tecnico bianconero si parla di un possibile approdo in Premier League e, precisamente, all' Arsenal , da dove Wenger l'estate prossima potrebbe andarsene dopo 20 anni. Secondo quanto riferito dal Sun, l'agente di Allegri avrebbe già avuto dei contatti con il club londinese.

I Gunners, dopo 20 anni con Wenger, sono pronti ad aprire un nuovo ciclo e potrebbero puntare sull'attuale tecnico della Juve, visto che - secondo quanto riferito dal Sun - "il difficile rapporto con la stampa italiana" spingerà l'allenatore toscano "quasi certamente" a lasciare la panchina bianconera.

Oltre ad Allegri, comunque, in lizza per la panchina dell'Arsenal ci sono anche altri nomi. Il club, infatti, avrebbe già avuto dei contatti anche con il tecnico del Lipsia, rivelazione in Bundesliga, Ralph Hasenhuttl, e starebbe sondando anche il manager del Bournemouth Eddie Howe. Sullo sfondo infine rimangono sempre i nomi di Dennis Bergkamp e Diego Simeone.



Indubbio che in Premier i tecnici italiani siano diventati un punto fermo per i progetti di rilancio. Dopo gli anni da Capello ad Ancelotti, ora Conte, il fenomeno-Ranieri della scorsa stagione, Mazzarri e adesso Max Allegri che -al di là di queste ultime fibrillazioni prenatalizie-comanda sicuro il campionato, è arrivato gli ottavi di Champions con il passo spedito ed è forse il miglior tecnico possibile per chi ci guarda da lontano.