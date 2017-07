La Juventus rinuncia a Schick: non procederà all'acquisto

18 luglio 2017

La Juventus ha deciso di non procedere nell'acquisto di Patrik Schick. La società bianconera ha incontrato la Sampdoria per trovare una soluzione dopo le ulteriore visite mediche a cui è stato sottoposto il giocatore in seguito ai problemi riscontrati. Un incontro in cui i bianconeri avrebbero comunicato alla dirigenza blucerchiata di rinunciare alla trattativa. Sono arrivati anche i comunicati ufficiali della Juve e della Sampdoria.