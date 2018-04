La Juve vuole Bernardo Silva: si tratta col Monaco

14 gennaio 2016

Prosegue la caccia della Juve , alla ricerca di un centrocampista da mettere subito a disposizione di Allegri. Gundogan rimane l'obiettivo numero uno, ma il Borussia Dortmund non è intenzionato a fare sconti e per questo motivo Marotta sta sondando altre piste. Il nome nuovo è quello di Bernardo Silva , 21enne talento del Monaco che piace molto alla dirigenza bianconera. Il portoghese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

La Juve continua dunque a cercare un centrocampista di qualità per rinforzare il reparto. L'ultimo nome è quello di Bernardo Silva, portoghese in forza al Monaco. Bianconeri e francesi, come riferito da Tuttosport, sono d'accordo per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, ma manca l'intesa sulle cifre: la Juve non vuole andare oltre i 20-22 milioni, il Monaco invece ne chiede almeno 30. Le parti sono al momento molto distanti, ma nelle prossime due settimane il gap tra domanda e offerta potrebbe limarsi sensibilmente.