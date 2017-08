La Juve torna su Schick

25 agosto 2017

Il ritorno della Juventus su Patrik Schick ha di fatto stoppato la trattativa che sembrava vedere la Roma in vantaggio nella corsa all'attaccante della Sampdoria. L'intenzione di Schick sarebbe quella di restare un altro anno in maglia blucerchiata per poi trasferirsi nel 2018 alla Juventus. La Sampdoria, tuttavia, vorrebbe veder garantite dalla Juventus le stesse cifre che la Roma era pronta a sborsare. Ma la volontà del giocatore sarà decisiva.

Il tormentone Schick è destinato a vivere un'altra puntata. Sul giovane attaccante ceco è tornata prepotentemente in queste ultime ore la Juventus. E per convincere il 21enne a prendere la strada di Torino a scendere in campo sarebbe stato Pavel Nedved, deciso a convincere Schick a non accettare le sirene romaniste.