La Juve torna all'assalto per De Sciglio

13 gennaio 2017

La notizia è stata rilanciata da Tuttosport, che parla però di una trattativa in questo momento sospesa per via del famoso closing che dovrebbe portare alla cessione del Milan ai cinesi. In questo senso è importante la posizione dei rossoneri che, in attesa di sviluppi societari, tendono a rinviare ogni decisione signficativa - come in effetti sarebbe la cessione di un giovane di qualità come De Sciglio - alla prossima estate. Resta il fatto che il pressing della Juve è effettivamente molto serio se è vero, come è vero, che il giocatore piace molto ad Allegri, sempre convinto di rilanciarlo, e potrebbe colmare una lacuna sull'out destro che si aprirebbe con la possibile cessione di Lichtsteiner.



Sempre per quanto riguarda gli esterni di difesa, Marotta continua a lavorare ai fianchi lo Schalke per Kolasinac - anche qui si parla di un acquisto per la prossima stagione - e alla conclusione dell'affare Evra, destinato al Crystal Palace dopo essere stato accostato al Manchester United.