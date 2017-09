La Juve su Simone Inzaghi, Lotito: "Nel calcio contano i presidenti"

13 settembre 2017

La Supercoppa in bacheca dopo una finale di Coppa Italia e la qualificazione all'Europa League. La Lazio di Simone Inzaghi ha iniziato alla grande anche questa stagione e le sirene di mercato vogliono la Juventus interessata al tecnico: "Allenatori e giocatori si trovano sempre, nel calcio conta il presidente - ha commentato Lotito -. Simone è una mia invenzione e per ora ha un contratto con la Lazio, poi si vedrà".

Le ottime prestazioni della Lazio dal punto di vista tattico hanno acceso i riflettori su Simone Inzaghi, tecnico che ha dimostrato sul campo di meritarsi una panchina importante dopo il caso Bielsa, quando era destinato alla Salernitana. Un'invenzione di Lotito, come sottolinea lo stesso presidente biancoceleste: "L'ho portato nelle giovanili e ora sta dando i frutti. Il merito non è di una sola persona, ma se riusciamo a fare bene le cose è perché dietro c'è un gruppo di persone efficienti e capace, come il nostro direttore sportivo".



Inzaghi è uno degli indiziati a prendere il posto di Allegri sulla panchina della Juventus quando il ciclo del toscano si esaurirà: "Nel calcio si trovano sempre giocatori e allenatori - ha ribadito Lotito -. E' più difficile trovare i presidenti. La cosa più importante è avere un presidente-tifoso, e non un tifoso-presidente. Inzaghi ha un contratto con la Lazio, per ora. Poi si vedrà".