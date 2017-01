La Juve stringe per Orsolini: nell'affare anche Favilli

9 gennaio 2017

Orsolini rimarrà all'Ascoli fino al termine di questa stagione, dove è già andato a segno 4 volte in 21 partite. Discorso diverso, invece, per Favilli, che potrebbe tornare subito alla Juve (in Primavera) dopo l'esperienza coi bianconeri terminata l'estate scorsa. L'attaccante, di proprietà del Livorno, è in prestito all'Ascoli con diritto di riscatto fissato a tre milioni: troppi per i marchigiani, che dunque potrebbero accettare la "sponda" della Juve e inserirlo nell'affare Orsolini. Intanto il club bianconero sta seguendo con grande attenzione Andrea Conti, sin qui protagonista di un campionato straordinario con l'Atalanta: nei prossimi giorni è previsto un colloquio con i nerazzurri per discutere delle possibilità di arrivare al giocatore.