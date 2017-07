La Juve si fionda su Emre Can: è lui la prima scelta

22 luglio 2017

E' sempre più caldo il nome di Emre Can per la Juve , che è a caccia di un centrocampista e non è disposta a fare follie per Matic, per il quale è forte la concorrenza del Manchester United . Il giocatore del Liverpool , classe '94, è un profilo che piace molto ad Allegri e Marotta, pronto a farsi sotto con decisione: i Reds partono da una richiesta di 35 milioni di euro, i bianconeri sono disposti ad arrivare a 25 ma c'è molto margine di trattativa.

Con lo United arrivato a mettere sul piatto 55 milioni per Matic, la Juve ha preferito virare immediatamente su altre opzioni e, oltre a N'Zonzi e Matuidi, Marotta adesso valuta seriamente Emre Can, che - come riferito da Tuttosport - ha già dato parere favorevole per un eventuale trasferimento a Torino.



Il Liverpool chiede 35 milioni di euro, ma il club bianconero conta sul fatto che il giocatore è in scadenza nel 2018 e dunque si aspetta uno sconto dai Reds, che altrimenti tra un anno rischiano di perdere il ragazzo a zero. Ecco perché la Juve per ora è pronta ad arrivare a 25 milioni e sono previsti nuovi contatti all'inizio della prossima settimana, che potrebbe essere quella decisiva.