La Juve sceglie l'erede di Marchisio: Barella, Cristante o Pellegrini

15 gennaio 2018

L'obiettivo della Juve è quello di mantenere altissimo il livello qualitativo della rosa e, al tempo stesso, quello di continuare l'opera di ringiovanimento. Per sostituire Gigi Buffon è stato preso con un anno di anticipo Wojciech Szczęsny (27), per dare il cambio ad Andrea Barzagli è pronto da dodici mesi Mattia Caldara (23), stesso discorso per quel che riguarda Stephan Lichtsteiner, il posto del quale verrà preso Leonardo Spinazzola (24). Lo stesso Emre Can, in arrivo dal Liverpool a parametro zero, ha appena compiuto 24 anni, mentre questa estate sono arrivati Rodrigo Bentancur (20), Mattia De Sciglio (25) e Federico Bernardeschi (23).



A Vinovo, però, bisogna anche trovare una soluzione per il dopo Marchisio. Bianconero dalla nascita, il Principino compirà 32 anni il 19 gennaio: ha davanti a sé ancora almeno tre anni di calcio ad alti livelli, ma la sua permanenza in bianconero, dove raramente trova posto da titolare, è in discussione. Valuta il trasferimento, eventualmente all'estero: è tentato dagli Usa, ed entro giugno, in accordo con il club, prenderà una decisione sul suo futuro. La Juve, intanto, è al lavoro per trovare il suo erede.



Tra i principali obiettivi c'è da diverse settimane Bryan Cristante. Con l'Atalanta (che oltre a Caldara e Spinazzola ha in prestito dalla Juve anche Orsolini) i rapporti sono ottimi: l'ex giocatore di Milan e Benfica può giocare sia da mezzala (con il gol facile, già nove in stagione tra campionato ed Europa League) sia da mediano, ha corsa e piedi buoni, ed è forte anche di testa. Piace molto anche Nicolò Barella, una delle rivelazioni del campionato. Sul centrocampista del Cagliari c'è anche la Roma, con la quale potrebbe aprirsi il terzo scenario, rappresentato da Lorenzo Pellegrini, probabilmente il più simile a Marchisio. Ha lancio e verticalizzazione, grande lucidità nella gestione del pallone, e vede la porta (due gol fino ad ora). Ha, soprattutto, una clausola rescissoria, fissata a 25 milioni. Un affare, considerato il valore in prospettiva.