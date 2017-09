Juve, Allegri: "Ripartiamo con i tre punti"

8 settembre 2017

Questa Juve è più forte di quella dell'anno scorso?

"La teoria non conta niente. Conta la pratica e cioè se a fine stagione la squadra avrà fatto una stagione importante, ovvero arrivare a marzo in lotta per tutte e tre le competizioni".



Sulla formazione.

"Khedira è fuori, Marchisio è in fase di ripresa e rientrerà speriamo presto. Chiellini è out e speriamo di averlo col Barcellona, Cuadrado credo sia rientrato, Dybala invece ieri ha fatto lavoro differenziato. Gli altri hanno lavorato tutti bene. A Higuain la mancata convocazione ha fatto bene dal punto di vista fisico e mentale. Siamo pronti a ripartire, ora inizia la stagione vera".



Su Buffon e Barzagli.

"Domani Buffon riposa e gioca Szczesny. Barzagli rientra oggi, gli abbiamo dato due giorni di riposo, si aggrega alla squadra e quindi sarà a disposizione".



Sul Chievo e Howedes.

"Howedes sta bene e si sta adattando ai nuovi metodi di lavoro, dovrò valutare oggi. Il Chievo è una squadra ben organizzata, che da tanti anni fa risultati importanti in Serie A. E' guidata da un ottimo allenatore, noi domani dobbiamo ripartire con i tre punti. E' un test importante per noi".



Su Matuidi.

"Domani gioca. Dovrò valutare se un centrocampo a due o più uomini. E' un giocatore che ha sempre giocato con ogni allenatore e quello è il dato più importante per un giocatore".



Sulla chiusura anticipata del mercato.

"Io spero che lo facciano, sarebbe una buona notizia per tutti. Poi bisognerà valutare se anticipare il mercato invernale a novembre oppure ridurre la finestra di mercato di gennaio".



Serviva un centrocampista in più?

"No, imprevisti ce ne saranno sempre durante la stagione. Se mancheranno 1-2 giocatori non è un problema, la rosa della Juve è forte e competitiva in tutti i reparti".



Su Bentancur.

"Può giocare anche con Pjanic, ha grande qualità e personalità. Sono contento di quello che sta facendo, ma lui come Bernardeschi ha bisogno di fare un percorso per inserirsi al meglio".



Sul Barcellona.

"Domani è la partita più importante, poi penseremo al Barcellona. L'obiettivo del girone è passare il turno, credo basteranno nove punti".



Sul Var.

"E' uno strumento importante e utile, devono decidere per cosa va usato e in che direzione vogliamo andare nel calcio. Ad esempio a Genova ci sono stati due episodi dove si sono persi sei minuti e il tempo recuperato è stato di soli tre minuti. Credo che la tecnologia sia importante per episodi oggettivi".



Sull'esclusione di Lichtsteiner dalla Champions.

"Mi è dispiaciuto escluderlo, ho dovuto fare delle scelte tecniche. Lasciare fuori dei giocatori è sempre molto difficile".



Bernardeschi al posto di Dybala?

"Non lo so, potrebbe giocare anche Douglas Costa".



Sulle polemiche post Spagna-Italia.

"La Nazionale deve innanzitutto raggiungere l'obiettivo del Mondiale. Poi non conta come viene raggiunto. Anche l'Argentina rischia di fare i playoff, difficile vedere una Nazionale giocare bene. Quando ti vedi una volta ogni tre mesi è difficile. La Nazionale è questa, non dimentichiamoci le caratteristiche del calcio italiano. La Nazionale è stata eccessivamente criticata".



Su Bernardeschi.

"Può giocare nei tre dietro al centravanti o anche da mezz'ala".



Su Douglas Costa

"E' uno dei pochi al mondo che salta l'uomo e crea superiorità numerica. E' un ragazzo splendido e un grande professionista, è stato un acquisto importante per la Juventus".