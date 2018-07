La Juve ora aspetta il Chelsea per fare cassa con Rugani e Higuain

17/07/2018

Mandato in archivio il capitolo Cristiano Ronaldo , che si riaprirà solo con il suo ritorno a Torino a fine mese, la Juve adesso deve concentrarsi sulle uscite. Perché la "follia" CR7 ha un costo e, anche se ben ponderato, necessita di entrate fresche per non rischiare il collasso. Economico, ma anche tecnico. Saranno giorni decisivi, in particolare, per il futuro di Daniele Rugani e Gonzalo Higuain . E il loro futuro è legato al Chelsea , dove è da poco sbarcato quel Maurizio Sarri che ha nel difensore toscano e nel "Pipita" due suoi pallini. La situazione sembra più facilmente sbloccabile per Rugani, la cui valutazione si è impennata fino ai 40/45 milioni di euro che i bianconeri si aspettano di vedersi offrire dai Blues. Nonostante il vociferato interesse del Milan, anche per Higuain la destinazione più probabile resta Londra.

Ad aspettarlo c'è "papà Sarri", con il quale il legame è rimasto fortissimo anche in questi due anni da juventino. Inizialmente si era parlato di un possibile scambio con Morata, ma ora il futuro dell'attaccante spagnolo sembra essere lontano dall'amata Torino. Agnelli e Marotta chiedono un pagamento cash, che si aggiri attorno ai 60 milioni di euro. Due cessioni che da sole farebbero rientrare la Juve dalla spesa per il cartellino di Ronaldo e permetterebbero di togliersi qualche ulteriore sfizio, soprattutto se dovesse concretizzarsi anche l'operazione Alex Sandro-Psg e qualche ulteriore uscita minore (leggi Sturaro o Favilli), senza dimenticare il jolly Pjaca.



In questo caso si lavorerebbe soprattutto per la difesa che ha in Godin e Gimenez due obiettivi top. Il che non rende facili le operazioni visto che si tratta di due pilastri dell'Atletico Madrid. Il primo è anche una bandiera dei "colchoneros", con un forte legame con Simeone. Il secondo ha una valutazione che non va sotto i 50 milioni di euro. Sullo sfondo resta quel Darmian che in caso di cessione di Alex Sandro è l'opzione più probabile nonostante le voci su Marcelo. Se ne parlerà, però, solo dopo qualche telefonata con Londra.