La Juve non perde tempo: sorpasso sull'Inter per Schick

18 maggio 2017

Con l'Inter "impantanata" tra le beghe di una questione-panchina che non si risolve - e che ogni giorni si ingarbuglia sempre più - il blitz di Beppe Marotta potrebbe essere stato quello decisivo: prima della finale di Coppa Italia, il dg della Juve ha contattato la Samp per comunicare l'intenzione del club bianconero di assicurarsi Patrick Schick , l'attaccante ceco per il quale il presidente blucerchiato Ferrero ha fissato una clausola di 25 mln.

Il gioco a due ormai è chiaro: Juve e Inter per Schick. Da una parte la clausola da versare alla Samp - 25 milioni - dall'altra il contratto e il progetto tecnico da presentare al giocatore. Se con la Samp "vince" chi paga per primo, con il giocatore vale altro. E sicuramente in questo momento pesano a favore dei campioni d'Italia la presenza di Nedved, ceco come Patrick, la forza stessa della Juve e la solidità della sua programmazione, la proposta economica allettante e la possibilità di rimanere comunque un altro anno a Genova per crescere o consolidare quanto fatto quest'anno. Per cui, al momento, il sorpasso c'è ed è netto. Da vedere ora quale sarà la contromossa dell'Inter.