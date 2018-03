La Juve mette la freccia: c'è Martial in arrivo dal Manchester United

17 marzo 2018

Forte, giovane, duttile, comunitario, non al top dal punto di vista della considerazione interna e con il contratto in scadenza nel 2019. Anthony Martial , grazie a questo curriculum, è entrato prepotentemente nella lista degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. L'attaccante francese del Manchester United, 22 anni compiuti a dicembre, è diventato il primo obiettivo del trio Marotta-Paratici-Nedved per la prossima stagione, con il vicepresidente bianconero che ha sfruttato la trasferta a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions con il Tottenham per incontrare Nelio Lucas (numero uno di Doyen Sports Investments) e cominciare a intavolare la trattativa che potrebbe portare Martial a Torino a giugno.

La Juventus, certa di rigiocare la Champions League, e consapevole di avere i conti perfettamente in ordine, non intende aspettare troppo per mettere a segno quelli che dovranno essere i principali acquisti del mercato estivo. In difesa arriveranno certamente Caldara e Spinazzola (quest''ultimo, con Asamoah più vicino al rinnovo, potrebbe fare un'altra stagione in prestito), mentre a centrocampo si aspetta di poter chiudere con Emer Can, in arrivo dal Liverpool a parametro zero (e si segue sempre Lorenzo Pellegrini, che per 25-30 milioni potrebbe essere strappato alla Roma).



Il vero colpo, quello che richiederà un importante investimento, sarà in attacco. Anthony Martial è il profilo che più piace a Vinovo. Acquistato dal Manchester United quando aveva solo 19 anni per 80 milioni (50 mln + 30 di bonus al Maonco) in Premier League ha fatto abbastanza bene ma non è riuscito a conquistare la fiducia incondizionata di Mourinho. Avendo il contratto in scadenza il 30 giugno del 2019, l'occasione di cambiare club a un prezzo "affrontabile" (circa 60 milioni), senza entrare in contrasto con Red Devils, sarà proprio a giugno. La Juve ha fiutato l'affare e si è mossa per tempo: il regalo per Allegri è pronto.