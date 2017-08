La Juve fa sul serio per Strootman, ma spunta anche Sergi Roberto

10 agosto 2017

Insomma, siamo soltanto all'inizio di una trattativa inattesa, ma che invece sembra essere assolutamente seria e determianta. Cme la Juve, che ha già pronta la seconda mossa, arrivando a 40 milioni tra parte fissa e bonus. Basterà? Di sicuro a Roma sono pronti ad ascoltare la proposta bianconera e questo è già un punto di partenza. Anche perché questi soldi potrebbero essere utili a Monchi per chiudere l'affare Mahrez.



In reraltà, secondo alcuni il 27ebbe Strootman sarebbe solo la seconda scelta della Juve, che preferirebbe puntare su Emre Can per rinforzare il centrocampo. Il tedesco di origini turche è più giovane (ha 23 anni) e ha anche un prezzo più abbordabile. In questo momento, però, il Liverpool non sembra voler cedere il suo giocatore e pretende almeno 30 milioni, cifra non lontanda dai 25 che la Signora sarebbe pronta a sborsare per il nazionale.



Come sempre in questi casi, comunque, restano aperte le strade alternative. Che portano ai vari Matuidi e al mai tramontato N'Zonzi. A queste bisogna poi aggiungere la novità dell'ultima ora che arriva dalla Spagna. Secondo Sport, infatti, la Juve si sarebbe aggiunta alla pretendenti, Chelsea e United su tutte, di Sergi Roberto (l'eroe dell'impresa contro il Psg), il centrocampista del Barcellona desideroso di trovare maggiore spazio. Per lui i bianconeri sarebbero pronti a pagare una clausola da 40 milioni di euro.