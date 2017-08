La Juve chiude per Matuidi e pensa al centrocampo a 3

15 agosto 2017

Smaltita la delusione Supercoppa, sono giorni caldi per il mercato della Juve . Anzi, caldisismi. Entro la fine della settimana, infatti, i bianconeri chiuderanno per il tanto agoniato centrocampista. Alla fine si tratterà di Blaise Matuidi , roccioso mediano del Psg, da tempo nel mirino dei bianconeri. Addirittura il francese potrebbe essere a disposizione di Allegri sabato per il debutto in campionato col Cagliari.

La Juve conta di chiudere a breve e, approfittando della scadenza del contratto nel giugno 2018, punta a sborsare una cifra tra i 14/15 milioni di euro più bonus che faranno lievitare il tutto a quota 20. C'è già pronto il numero: il 14 lasciato libero da Mattiello. L'operazione andrà in porto, salvo clamorosi colpi di scena, anche considerato che, nelle prime due giornate di Ligue 1, a Matuidi sono state concesse solo le briciole, segno che il suo futuro non è più a Parigi.



Ma Matuidi potrebbe non essere il solo innesto in mezzo al campo. Perché, se è vero che Matic, Can e Strootman sono ormai solo un lontano ricordo, lo è altrettanto che restano vive altre piste. Che portano all'eterno N'Zonzi, ma anche al sempre vivo André Gomes. Perché il sospetto è che Allegri possa virare sul centrocampo a tre in un 4-3-3 meno spavaldo, garanzia di magigore copertura a una difesa ancora da registrare dopo la partenza di Bonucci.