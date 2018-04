La Juve cerca il nuovo Lichtsteiner: torna l'idea De Sciglio

31 marzo 2016

La Juventus sta sondando il mercato per individuare nuovi Lichtsteiner. Torna di moda il nome di Mattia De Sciglio, che in bianconero ritroverebbe Massimiliano Allegri, il tecnico che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. L'allenatore toscano nutre una grande ammirazione per il terzino destro, che quest'anno non sta attraversando un periodo felice. Sarebbe pronta un'offerta da 10 milioni di euro: il Milan ora ci pensa.