La Juve blinda le fasce: preso Kolasinac, opzionato Lyanco

2 febbraio 2017

Si è appena chiuso il mercato invernale, ma in casa Juve si pensa già al futuro. Sono due i nomi puntati sul taccuino bianconero: Sead Kolasinac e Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojinovic, meglio noto solo come Lyanco . Marotta avrebbe già avuto l'ok del terzino sinistro bosniaco, che a giugno dovrebbe approdare a Torino. In più, per l'altra fascia della difesa sarebbe stato bloccato anche Lyanco, terzino destro brasiliano.

Di Kolasinac si conosce tutto. E' un giocatore 24enne dello Schalke 04, che arriverà a parametro zero a giugno, dopo che il club tedesco si è rifiutato di lasciarlo andare subito, dietro il pagamento di un "rimborso". Poco male. Kolasinac settimana prossima dovrebbe essere a Vinovo per svolgere le visite mediche e iniziare, di fatto, la sua avventura bianconera che lo vedrà a disposizione di Allegri (o di chi al suo posto) dall'estate.



Non è a questo livello la trattativa con il San Paolo per il brasiliano Lyanco, ma comunque a buon punto. Il giocatore è stato segnalato alla Juve dall'osservatore Pablo Longoria, è un classe 1997, e sarebbe già stato bloccato con un'offerta da 5 milioni di euro in vista della prossima stagione, considerando che ha il contratto in scadenza nel 2018. Insomma, con la partenza di Evra e Lichtsteiner che ha già 33 anni, a Torino si sono premurati di puntellare le fasce con un buon anticipo.