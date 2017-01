La Juve beffa il Napoli per Orsolini

13 gennaio 2017

Riccardo Orsolini sarà un giocatore della Juventus. I bianconeri sono riusciti a trovare l'accordo con il giocatore e con l'Ascoli, che lo terrà fino a giugno, e hanno battuto la concorrenza del Napoli per l'attaccante classe '97 che era stato in passato accostato anche al Milan. Il blitz di Beppe Marotta in risposta alla controfferta di De Laurentiis, che aveva provato ad alzare il tiro mettendo sul piatto della trattativa la bellezza di 9 milioni.