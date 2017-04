L'agente di Dybala: "Lo voleva mezza Europa, ma ha scelto la Juve per vincere tutto"

30 aprile 2017

"E' stato un rinnovo lungo, complesso ma che alla fine ha realizzato le nostre aspettative. E di questo devo ringraziare anche la Juventus, in particolare l’amministratore delegato Marotta, con cui ho lavorato per arrivare alla firma. In realtà i mesi di lavoro sono stati dieci.... Se dicessi che è stato tutto facile direi una bugia. Ma posso sicuramente dire che è sempre esistita la volontà comune di arrivare all'accordo. Quanto Paulo ha voluto la Juve e la Juve ha voluto Paulo? Questo rinnovo per me è stato un segnale molto importante della Juventus ai suoi tifosi e alle altre squadre, perché ancora una volta ha dimostrato quanto stia costruendo una società di top player. Ma è stato anche un messaggio importante di Dybala ai tifosi", ha aggiunto parlando al Corsport.