Juventus, Szczesny a un passo: niente tournèe con l'Arsenal

10 luglio 2017

Wojciech Szczesny sarà prestissimo un portiere della Juventus . Un ulteriore indizio sull'addio all' Arsenal del portiere polacco è la mancata convocazione dai Gunners per prendere parte alla tournée in Australia e Cina. L'accordo tra la Juventus e il giocatore è totale, resta da chiudere il discorso tra le due società anche se Wenger ormai non conta più sul portiere. In settimana la dirigenza bianconera conta di chiudere la trattativa.

Un'operazione quella per l'ex portiere della Roma che sembrava essere tramontata dopo le difficoltà iniziali nei dialoghi con l'Arsenal. E invece si farà. L'ultimo grande segnale di apertura è arrivato proprio da Londra con la decisione dei Gunners di non convocare il portiere per la tournée estiva in Australia e Cina. Se non è un'ufficialità di addio, poco ci manca. Dietro a tutto questo c'è solo la Juventus che nelle retrovie ha già trovato un accordo totale con Szczesny per vestirlo di bianconero e alternarlo a Gigi Buffon nell'anno che porta al Mondiale.



L'ultimo step è l'accordo economico con l'Arsenal. La Juventus vorrebbe far scendere ancora di un gradino le richieste inglesi, ma in settimana potrebbe arrivare l'accordo definitivo. Il mancato viaggio in Estremo Oriente del polacco è un segnale chiarissimo di apertura al dialogo definitivo per accontentare tutti.