Juventus: prove di sorpasso per Witsel

24 marzo 2016

Nuova idea per il centrocampo della Juventus. I bianconeri stanno pensando a Witsel dello Zenit. Il centrocampista belga è un vecchio pallino di Beppe Marotta e a giugno lascerà il club russo, dopo la delusione per l'eliminazione agli ottavi di Champions League. A San Pietroburgo vogliono almeno 35 milioni di euro, ma si può provare a prenderlo per 25. Il suo contratto scade nel 2017 e Witsel non ha nessuna intenzione di rinnovarlo.